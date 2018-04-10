اعتقال القاص والروائي وارد بدر السالم في الامارات

(المستقلة)..كشف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن اعتقال القاص والروائي العراقي وارد بدر السالم في الامارات.

وقال الناطق الأعلامي باسم الاتحاد الشاعر عمر السراي ان شرطة دبي اعتقلت السالم قبل ايام بعد تلقيه دعوة رسمية لحضور فعاليات تكريم الفائزين بجائزة العويس الثقافية.

ودعا الاتحاد انطلاقا من “حرصه على سلامة أدبائه في الوطن وخارجه”، واهتماما بقضية القاص والروائي وارد بدر السالم ، وزارة الخارجية العراقية للتصرف السريع، و”الإيعاز لسفارتنا في الإمارات للتدخل الفوري، ومعالجة الأمر”، كما اشار الى انه ينتظر “دور وزارة الثقافة فاعلاً، لإيلاء الأمر أهمية قصوى”.

واشار السراي الى ان اتحاد ادباء العراق اتصل بالأمانة العامة لاتحاد الأدباء العرب، وأبلغ الأمين العام الشاعر حبيب الصائغ بتفاصيل الاعتقال، و”قد وعد بالمتابعة السريعة للموضوع، وكشف ملابسات وأسباب الاعتقال، كما وعد بزيارته والاطمئنان على سلامة الأديب العراقي وارد بدر السالم”.