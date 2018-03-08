اعتقال اربعة ايرانيين شمال ذي قار بتهمة النصب و السرقة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت قيادة شرطة ذي قار عن اعتقال اربعة ايرانيين بينهم امرٱتين شمال المحافظة , لارتكابهم جريمة نصب وسرقة مبلغ مالي من مواطن بعد استيقافه للسؤال عن محطة لتعبئة الوقود .

وقال بيان لقيادة شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” سيطرة ناحية الفجر الامنية تمكنت بعد ورود معلومات عن الحادث من القاء القبض على اربعة اشخاص ايرانيين يستقلون سيارة نوع ( سايبا ) “.

ولفت البيان الى ” ضبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية مختلفة ولوحات مرورية “.

واشار البيان الى ” احالة المتهمين الى الدائرة التحقيقية المختصة , وتوقيفهم استنادا لاحكام المادة 446 من قانون العقوبات العراقي “.