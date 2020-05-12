اعتقال اربعة اجانب حاولوا التسلل الى كربلاء بطرق غير قانونية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. كشفت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، عن تمكن الاجهزة الامنية من اعتقال أربعة متهمين من جنسيات أجنبية ، حاولوا التسلل الى المحافظة بطرق غير قانونية .

وذكر مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “أحدى نقاط التفتيش الامنية الخارجية ( السيطرات ) تمكنت من اعتقال اربعة متهمين من جنسيات أجنبية ، حاولوا التسلل الى المحافظة بطرق غير شرعية ، دون ذكرها والهدف من دخول المحافظة “.

وأوضح إن “المعتقلين أحيلوا الى مديرية إقامة كربلاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لمخالفتهم شروط الاقامة “.