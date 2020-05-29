( المستقلة)…. اعلنت مديرية استخبارات الداخلية، الجمعة، عن اعتقال احد قادة “داعش” كان ينوي استهداف المدنيين ببغداد، مبينا انالمعتقل ينتمي لعائلة ارهابية.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة انه “خلال عملية أمنية نوعية ناجحة، تمكنت مفارز مديريةاستخبارات ومكافحة ارهاب بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على أحد قادةداعش الإرهابية ضمن حزام بغداد وهو مصاب في أحداث تحرير الموصل“.

واضافت انه “القي القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص تمكن من الوصول الى عبوتين ناسفتين جاهزة للتفجيرفي منطقة السعيدات“، مشيرة الى ان “هذا الارهابي كان ينوي استخدامهما في عملياته الإجرامية“.

وتابعت انه “وفقاً للمعلومات المتوفرة فإن عائلته إرهابية حيث أن لديه ثلاثة اخوه فجروا أنفسهم في الموصل ووالده فجرعجلة مفخخة في منطقة عرب جبور“، لافتة الى انه “اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا وتم رفع العبوتين دونحادث يذكر“.( النهاية)