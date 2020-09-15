اعتقال احد افراد عصابة خطف وقتل في البصرة

اعتقال احد افراد عصابة خطف وقتل في البصرة

المستقلة/حيدر حسين المشرف/..تمكنت مكافحة اجرام محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، من اعتقال احد افراد عصابة تقوم بالخطف والقتل مقابل مبالغ مالية .

وقال بيان اوردته شرطة البصرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة من قسم مكافحة الاجرام اعتقلت احد افراد عصابة خطف وقتل من خارج محافظة البصرة ، قامت بارتكاب جرائم مقابل مبالغ مالية “.

واشار الى ان ” المتهم اعترف بارتكابه جريمة خطف وقتل المخطوف في منطقة الهوير ، وجريمة قتل اخرى في منطقة الطويسة “.

ولفت الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي ، فيما تواصل الاجهزة الامنية بحثها عن باقي افراد العصابة “.