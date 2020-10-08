اعتقال أمراة  في كربلاء تعمل ثلاث سنوات لماكنة داعش الإعلامية

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، عن اعتقال أمراة في محافظة كربلاء المقدسة تعمل لماكنة لداعش اعلامية منذ ثلاث سنوات .

وذكرت الوكالة في بيان وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الخميس أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية و استخبارات كربلاء المقدسة في وزارة الداخلية قامت” بعملية استباقية استخباراتية مشتركة” أسفرت عن “اعتقال إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابي”.

وقال البيان إن “المعتقلة والتي تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي ، وكذلك تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها “.

وأوضح البيان إن “عملية الاعتقال تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات بالجرم المشهود وضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديو خاصه بعمليات داعش الإرهابي التي أعدتها ومنتجتها ”

واضاف البيان ، من “خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بانتمائها لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاثة سنين وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي “.

وخلص البيان القول، كما “برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين، حيث تم إيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها “.