اعتقال أكثر من ١٠٠ معلم وإعلامي وناشط اثناء تظاهرة في دهوك
(المستقلة)..أدان النائب هوشيار عبدالله اعتقال أكثر من ١٠٠ معلم وإعلامي وناشط في دهوك أثناء تظاهرة طالب فيها المعلمون حكومة الإقليم بصرف رواتبهم .
وقال عبد الله في تغريدة نشرها في حسابه الشخصي بموقع تويتر اليوم السبت :” انطلقت اليوم تظاهرات في حديقة الحرية في دهوك شارك فيها مئات المعلمين المطالبين برواتبهم وحقوقهم المسلوبة، اعتقل اكثر من ١٠٠ معلم وإعلامي وناشط “.
وأضاف:” في الوقت الذين ندين فيه هذا القمع والاعتقالات، نشد على أيادي المتظاهرين الذين كسروا حاجز الخوف من السلطات وطالبوا بحقوقهم “.
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