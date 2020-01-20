اعتقالات بالجملة واقتحام الأقصى وقرار بهدم 30 منزلا بالقدس

المستقلة / شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات طالت العديد من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين شمالي مدينة رام الله.

وفي جنوب الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم أسير محرر.

من جهة أخرى، اقتحم 102 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال ومخابراته.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 102 مستوطنا نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويأتي استمرار الهجمة الاستيطانية على الأقصى، بالتوازي مع تصعيد سلطات الاحتلال لاعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، وممتلكاتهم، حيث سلّمت في أقل من 24 ساعة اخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا بالمدينة، بعد يوم من قرار إخلاء بناية في سلوان لصالح المستوطنين، وصدور أوامر هدم ضد 4 منازل في حي واد الحمص، وإخطارات بإخلاء 20 منزلا بالقدس القديمة.

وبين من أخطرتهم قوات الاحتلال، الأسيرين مقداد القواسمي ومعتصم النتشة، حيث قامت بأعمال تفتيش في منزل آل القواسمي والأراضي المحيطة به في منطقة دائرة السير بالخليل.

من جهة أخرى، أيدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، قرارا بهدم أربعة منازل في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.

وصادقت المحكمة على هدم منازل تعود لكل من المواطنين نعيم عليوة، وأسامة حمد، ومحمد أبو طير (أبو عرب)، إضافة لمبنى عظم مؤلف من ثلاث طبقات للمواطن نعيم الأطرش.

حركة حماس قالت في بيان لها، إن القرار الإسرائيلي القاضي بإخلاء منازل فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، يهدف إلى “تهويد المدينة وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لسكانها”.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، إن القرار الإسرائيلي، يدل على “إفلاس وتخبط الاحتلال”، داعيا إلى “مضاعفة الجهود والمشاركة في الرباط بالمسجد الأقصى”.