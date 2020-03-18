اعتقادات خاطئة شائعة عن البشرة الدهنية

المستقلة /تتمتع الكثيرات بالبشرة الدهنية وهذا يعني مواجهة بعض المشاكل مثل حب الشباب ومختلف انواع الشوائب في حال عدم العناية بها.

وفي المقابل تنتشر العديد من الاعتقادات الخاطئة عن هذا نوع البشرة هذا بحسب (مجلة لها).

الاعتقاد الأول: تساعد أشعة الشمس على تجفيف البثور. ولهذا تتوجه بعض النساء إلى التسمير الصناعي.

الحقيقة: لا تعتبر الشمس صديقة لصاحبات البشرة الدهنية. فالتعرض لها بكثرة يجعل البشرة أكثر سماكة ويسبب انسداد المسامات. والنتيجة هي إفرازها نسبة أكبر من الزهم. ولهذا من الضروري تطبيق كريم حماية 30 SPF على الأقل.

ومن الأفضل أن يكون بتركيبة سائلة أو على شكل جل من دون زيت منعاً لانسداد المسامات.

الاعتقاد الثاني: لا يمكن تطبيق المكياج على البشرة الدهنية لأن هذا يسبب انسداد مساماتها.

الحقيقة: يمكن المكياج أن يخفي العيوب. وفي هذه الحالة يجب اختيار مستحضرات غير لامعة وبتركيبة غير دهنية. والأفضل عدم تطبيق البودرة وتجفيف الزهم بواسطة ورق خاص يمكنه امتصاص الدهون.

أما الخطوة الأساسية والضرورية التي يجب القيام بها قبل النوم فهي إزالة المكياج وكل البقايا الضارة وآثار الغبار والأوساخ عن البشرة ثم تنظيفها بالماء الميسيلار وتطبيق كريم مرطب عليها.