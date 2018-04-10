اعتصام موظفي العقود والاجراء اليوميين في محطة انتاج الطاقة الكهربائية في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعتصم مئات العاملين بصفة عقد والاجراء اليوميين في محطة انتاج الطاقة الكهربائية الحرارية في الناصرية , للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة منذ ثلاثة اشهر , وتثبيتهم على الملاك الدائم .

ودعا المعتصمون الجهات المعنية الى تثبيتهم على الملاك الدائم , بعد ان تجاوزت خدمة اغلبهم الأربعة عشر عاما .

المعتصمون اوقفوا عملهم في المحطة في اعتصام مفتوح امام مبنى الدائرة لحين تحقيق مطالبهم , وحسم قضيتهم بشكل نهائي .