اعترفت بممارسة الرذيلة بمقابل مادي.. من هي ريناد عماد المقبوض عليها

(المستقلة)… اتهام بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة عبر “تيك توك”، موجه إلى الشابة ريناد عماد، لتنضم إلى قائمة الفتيات المهددات بالسجن؛ بسبب تلك المواد المصورة المنشورة عبر حساباتهن.

وأمرت نيابة الدقي، صباح أمس، بحبس المتهمة ريناد عماد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بترويج فيديوهات خادشة للحياء، والإعلان عن نفسها عبر تطبيق “تيك توك” على الانترنت، ونشر مواد إباحية؛ بهدف ممارسة الدعارة.

ونشرت مجلة “هن” رصد أبرز المعلومات عن ريناد عماد:

– اسمها الحقيقي منة الله عبدالله.

– يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

– حصلت على ما يتجاوز الـ5 ملايين لايك على مقاطع فيديو التي تنشرها على حسابها الرسمي بتطبيق “تيك توك”، الذي يتابعها عليه ما يقارب المليون شخصا.

– الحكمة التي تؤمن بها: “إذا لم تقاتل من أجل ما تحب.. فلا تبكي على ما تخسره”.

– تحرص من حين إلى آخر على ارتداء الشعر المستعار “بواريك”، بألوان مختلفة، أبرزها: الأصفر والأحمر والبينك والرمادي والأسود.

– تعتمد في مقاطع الفيديو التي تنشرها على الرقص والغناء والتعبير الحركي.