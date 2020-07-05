اعترفت بممارسة الرذيلة بمقابل مادي.. من هي ريناد عماد المقبوض عليها
ونشرت مجلة “هن” رصد أبرز المعلومات عن ريناد عماد:
– اسمها الحقيقي منة الله عبدالله.
– يتابعها ما يزيد عن مليون و400 شخصا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
– حصلت على ما يتجاوز الـ5 ملايين لايك على مقاطع فيديو التي تنشرها على حسابها الرسمي بتطبيق “تيك توك”، الذي يتابعها عليه ما يقارب المليون شخصا.
– الحكمة التي تؤمن بها: “إذا لم تقاتل من أجل ما تحب.. فلا تبكي على ما تخسره”.
– تحرص من حين إلى آخر على ارتداء الشعر المستعار “بواريك”، بألوان مختلفة، أبرزها: الأصفر والأحمر والبينك والرمادي والأسود.
– تعتمد في مقاطع الفيديو التي تنشرها على الرقص والغناء والتعبير الحركي.
– أكدت ريناد عما أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الإدارة العامة للآداب من ضبط المتهمة “منة الله” داخل كافيه بالدقي، مملوك لنجل فنان شعبي شهير، بعد رصدها وهي تقدم فيديوهات على موقع “تيك توك”، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء وفيديوهات جنسية.
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