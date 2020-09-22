اعتراف دونالد ترامب: كيف أغضب بشار الأسد الدول الغربية؟

عبد الله السامر

صحفي سوري

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 أيلول/سبتمبر 2020 على قناة فوكس نيوز إنه ناقش في عام 2017 مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إمكانية تصفية الرئيس الشرعي للجمهورية العربية السورية بشار الأسد. من الجدير بالذكر أن الصحفي جريدة واشنطن بوست الأمريكية بوب وودوارد تحدث عن الاستعدادات المحتملة لاغتيال الرئيس السوري في عام 2017.

في ذلك الوقت طالب الرئيس الأمريكي بالتصفية الجسدية للرئيس السوري بعد الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيماوية من قبل القوات الحكومية. لكن ماذا فعل رئيس دولة الشرق الأوسط الصغيرة للحصول على مكانة مجرم يجب القضاء عليه؟

على الرغم من كل محاولات الدول الغربية للإطاحة بالحكومة في البلاد إنه الرئيس بشار الأسد هو الزعيم الذي ظل يدافع عن إرادة شعبه منذ عام 2000. قبل بدء حياتهم المهنية السياسية، اعتقد عدد قليل أن خريج الطب الحاصل على شهادة في طب العيون سيكون قادرًا على تنفيذ مثل هذه المهمة الصعبة وهي قيادة بلد بأكمله وتحمل المسؤولية عن حياة المواطنين الموالين له.

بعد أن أصبح رئيسا أطلق بشار الاسد عملية دمقرطة الحياة العامة وتحديث الاقتصاد. في السنوات الأولى قام الرئيس بتحرير النظام السياسي في سوريا وأصدر عفواً عن عدد من السجناء السياسيين. بالإضافة إلى ذلك قام بتغيير مجلس الوزراء في البلاد، واستبدل المسؤولين العسكريين بالمدنيين. في السنوات الأربع الأولى تم افتتاح سوق الأوراق المالية والبنوك الخاصة في البلاد وأصبحت العملة قابلة للتحويل بحرية. خلال الفترة من 2003 إلى 2006 زاد الاستثمار الأجنبي أكثر من ثلاثة أضعاف وانخفض حجم الدين الخارجي العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف. في ذلك الوقت كانت سوريا تعتبر من أكثر الدول أمانًا في الشرق الأوسط.

لم يكن الجميع سعداء بهذه التغييرات الإيجابية في البلاد. بدعم نشط من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وعدد من حلفائها في الشرق الأوسط اندلعت احتجاجات حاشدة في سوريا منذ عام 2011. بدأت المسيرات المناهضة للحكومة والتي تصاعدت إلى أعمال شغب مسلحة واشتباكات مباشرة بين القوات العسكرية وقوات الأمن. بعد أن استخدم بشار الأسد الجيش السوري لتفريق المتظاهرين المسلحين اتُهم على الفور باغتصاب السلطة ومضايقة المتظاهرين. في عام 2011 بدأت واشنطن بفرض عقوبات على الرئيس السوري وعدد من الشخصيات السياسية البارزة الأخرى في البلاد. ومع ذلك يدرك الجميع جيدا الأهداف الحقيقية لسياسة العقوبات الأمريكية وهي تدمير الدولة وتدمير مؤسسات القوة وإطالة أمد الصراع المسلح في الدولة التي كانت مزدهرة ذات يوم.

في الوقت الحاضر حدد بشار الأسد الهدف الرئيسي وهو استعادة الاقتصاد وعودة اللاجئين إلى وطنهم وضمان ظروف معيشية لائقة للمواطنين العاديين في البلاد. في عام 2020 كان من الممكن إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في دير الزور والتي دمرت بالكامل بعد الهجمات الإرهابية. وقال مدير المحطة طارق العكلة إن قدرة المحطة بعد ترميمها تزيد عن 50 ميغاوات وهو أمر ليس سيئا نظرا لنقص قطع الغيار والوقود.

مما لا شك فيه أن محطة الطاقة هي مجرد بداية طريق لا يمكن أن يحل جميع مشاكل الاقتصاد. علاوة على ذلك، تحتاج البلاد الآن إلى استثمارات مالية أجنبية، وإصلاحات ديمقراطية جادة، ودستور محدث وحل لجميع القضايا الوطنية وأكثر من ذلك بكثير.

السوريون فقط قادرون على حل جميع التناقضات فيما بينهم ومساعدة بلادهم. يجب القيام بذلك الآن وفي نفس الوقت في الولايات المتحدة هناك وضع غير مؤكد على خلفية الانتخابات الرئاسية. الحياة في سوريا ليست مهمة سواء بالنسبة للديمقراطيين أو للجمهوريين حتى يصل أحد هذين الحزبين إلى السلطة.

وهكذا أظهر الغرب مرة أخرى وجهه الحقيقي وأثبت أن الحياة البشرية ليست مهمة لنخبتهم السياسية خاصة إذا كانت تتعارض مع تحقيق والمصالح الاقتصادية.