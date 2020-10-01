اعترافات مثيرة لربة منزل أقامت علاقة مع ابن شقيقتها

المستقلة/- أدلت ربة منزل تدعى (هـ س): لرجال المباحث بأقوالها، عقب ضبطها في واقعة ممارسة الرذيلة مع ابن شقيقتها في منطقة 15 مايو، مؤكدة إن ابن شقيقتها كان يمارس معها الرذيلة وأن ابنها دخل عليهما فجأة فحاول الهروب من ابنها الذي حاول قتله فاختل توازنه وسقط من الطابق الخامس.

وأوضحت المتهمة أنها لم تكن معتادة على ممارسة هذه الأفعال، إلا أن ابن شقيقتها أغراها وجعلها تمارس معه الرذيلة مستغلا غياب ابنها، مؤكدة أنها نادمة على فعلتها، بحسب (بلدنا اليوم).

في نفس السياق، تستمع النيابة العامة لأقوال ابن المتهمة في واقعة ممارسة والدته الرذيلة، وكذلك مصرع المتهم الثاني في القضية أثناء هروبه.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطاراً من الرائد أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بالمجاورة 13 عقب آذان المغرب أمس، فانتقل فريق من ضباط المباحث وتم العثور على جثة شاب عاري، وتبين أنه طالب جامعي وأنه سقط من شقة خالته.

وكشفت تحريات المباحث أن الأهالي لم يسمعوا صراخاً أو مشاجرة في شقة الضحية ولكنهم فوجئوا بسقوط القتيل من الطابق الخامس عاريا، وقررت جهات التحقيق تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتحرر محضر أحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (النهاية)