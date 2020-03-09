اعتذار شيحة والسعدني يضع دينا الشربيني في ازمة

(المستقلة)..تواجه النجمة دينا الشربيني العديد من الأزمات في مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” الذي ستخوض به دراما الماراثون الرمضاني القادم.

فبعد أيام من اعتذار الفنّانة هنا شيحة عن عدم المشاركة معها بالمسلسل، جاء اعتذار النجم أحمد السعدني أيضاً عن عدم المشاركة؛ ممّا يدفع بمزيد من الاعتذارات التي قد تواجهها دينا الفترة القادمة؛ وذلك على غرار ما حدث العام الماضي من اعتذار المخرجة كاملة أبو ذكري عن عدم الاستمرار في المسلسل، ممّا دفع صُنّاع العمل في البحث سريعاً عن مخرج يكمل ما بدأته دينا، لتتم الاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز.

مسلسل “لعبة النسيان” كان قد انطلق تصوير أوّل مشاهده الشهر الماضي بعد فترة من التحضيرات واختيار الفنّانين المشاركين في البطولة، حيث يشارك فيه إلى جانب دينا الشربيني، كل من: إنجي المقدم، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي، وأحمد فهمي، ومحمود قابيل، فيما يبحث صناع العمل عن فنّانين آخرين للانضمام إلى المسلسل بعد اعتذار كل من أحمد السعدني وأيضاً هنا شيحة؛ حيث تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن أساب اعتذار هنا عن المشاركة ترجع إلى أنها اضطرّت للاعتذار بسبب إصابتها بوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها، ولكنّها في البداية طلبت تأجيل تصوير مشاهدها لمدة أسبوعين، ولكنّ حالتها الصحية لم تتحسّن خلال هذه الفترة، مما اضطّرها للاعتذار حتى لا تسبّب أزمة لصناع العمل.

“لعبة النسيان” مأخوذ عن فُورمات إيطالي، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، ويخرجه هاني خليفة، حيث من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

يشار إلى أنّ النجمة دينا الشربيني قَدّمت رمضان الماضي مسلسل “زي الشمس”، الذي حقّق نجاحاً مميزاً، وأصبح حديث الشارع المصري في البحث عمّن قتل “فريدة” (ريهام عبد الغفور)، وقد شارك في بطولته كل من أحمد داود، وسوسن بدر، وعمر السعيد، وجمال سليمان، وأحمد مالك، ومحمد علاء، وليلى عز العرب، ومريم الخُشت، ومحمد لطفي شاهين، والطفلان ياسين عمرو وملك حسن، وسامية أسعد، وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفاجأت دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها على “انستغرام”، بنشرها البوستر الخاص بفيلمها الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، الذي تشارك فيه مع النجم كريم عبد العزيز، حيث علقت على الصورة قائلة: “البعض لا يذهب للمأذون مرتين، فيلم كريم عبدالعزيز، بطولة ماجد الكدواني، وإنتاج وائل عبدالله، ولؤي عبد الله، وأوسكار للتوزيع ودور العرض، وتأليف أيمن وتّار، وإخراج أحمد الجندي، وضيوف الشرف مفاجأة حلوة جداً. البعض لا يذهب للمأذون مرتين صيف 2020.