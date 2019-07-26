اعتداء على عمال تنظيف في مركز مدينة كربلاء ونقلهم الى المستشفى

( المستقلة ) / علي النصر الله / تعرض عدد من عمال البلدية القسم الأول في مركز مدينة كربلاء ، الى اعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الأشخاص سكنة منطقة باب السلالمة أثناء قيامهم بأعمال التنظيف ونقلهم الى المستشفى لإصابتهم بجروح مختلفة ، فيما اعتقلت القوات الأمنية المعتدين على عمال التنظيف وايداعهم السجن .

وقال مدير بلدية محافظة كربلاء انمار صالح الرفيعي لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “عمال بلدية القسم الأول قاطع باب السلالمة مركز المدينة تعرضوا الى الضرب المبرح من قبل مجموعة من سكنة المنطقة اثناء قيامهم بأعمال التنظيف ونقل عمال النظافة الى المستشفى لإصابتهم بجروح مختلفة”،

وأكد إن “القوات الأمنية اعتقلت المعتدين على عمال التنظيف وايداعهم السجن “.

وأضاف الرفيعي ، وجهنا “قسم القانونية بالمديرية بتحريك دعوى قضائية بحق المعتدين على عمال التنظيف اثناء قيامهم بالواجب اليومي كون الاعتداء حصل على موظفي الدولة “.

وأشار الى إن “المديرية منحت عمال النظافة مكافئة نقدية بعد خروجهم من المستشفى، وأثنت على جهودهم “.