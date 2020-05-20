اعتبارا من الشهر الحالي.. تربية ميسان تطلق رواتب التعيين الجدد

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشف مدير تربية ميسان رياض الساعدي عن موافقة وزارة المالية بإطلاق رواتب التعيين الجدد في تربية ميسان

وقال الساعدي لـ(المستقلة) أن دائرة الموازنة في وزارة المالية اطلقت رواتب التعيين الجدد على ملاك المديرية بصفة مدرس ومعلم وموظف والبالغ عددهم ٢٣٦٠ ، مؤكدا بان الصرف سيكون من هذا الشهر ومن تاريخ المباشرة.

وقدم الساعدي ” شكره وتقديره الى اعضاء البرلمان العراقي عن المحافظة لجهودهم الكبيرة التي ادت الى صرف الرواتب”

وكما قدم الساعدي شكره الى محافظ ميسان واقسام تربية ميسان الذين اجتهدوا كثيرا (قسم التعليم العام والملاك،قسم الشؤون المالية،قسم الموارد البشرية ،قسم القانونية).