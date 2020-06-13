اعتبارا من الأثنين..فرنسا تفتح أبوابها للقادمين من أوروبا

(المستقلة)..قررت فرنسا رفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الاثنين 15 حزيران ، بحسب ما أفاد بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين.

وجاء في البيان أنّه ” في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية، فإن فرنسا سترفع في 15 حزيران كل القيود المفروضة على حدودها أمام حركة المرور الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية) التي جرى تطبيقها لمحاربة وباء كوفيد-19″.

وأوضح البيان أن المسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان سيتمكنون من دخول الأراضي الفرنسية بدون قيود.

وأشار إلى أن قيود فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى الوصول ستستمر على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.