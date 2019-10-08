اعاد افتتاح المنطقة الخضراء بعد جولة مفاوضات ناجحة بين الحكومة والمتظاهرين

المستقلة / متابعة /- أعادت السلطات العراقية، الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد إثر استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب موجة من الاحتجاجات التي استمرت عدة أيام.

وكانت الاجهزة الأمنية قد أغلقت، مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخل المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية هامة، وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في خبر عاجل، تابعته ( المستقلة ) ، أن إعادة افتتاح المنطقة الخضراء “جاء بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة بتوجيهات مباشرة من قبل رئيس الوزراء”.

ولفتت، أيضا، إلى ما اعتبرته “تحركات مثمرة” من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واللجان النيابية، وكلمة رئيس البلاد برهم صالح عن المزيد من التهدئة واستقرار الأوضاع.

وتضم المنطقة الخضراء عددا من المكاتب والمباني المهمة منها الحكومية وغير الحكومية والبعثات الدبلوماسية منها البرلمان ومجلس الوزراء وسفارة واشنطن.