اعادة فتح المدارس في الدنمارك

(المستقلة)..فتحت المدارس في الدنمارك، الاربعاء، أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

والدنمارك هي أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار لوقف تفشي الوباء.

لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35 بالمئة من المدارس في كوبنهاغن فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 نيسان.