اعادة ارسالية أواني بلاستيكية لعدم استيفائها للمواصفات القياسية

(المستقلة) … أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاربعاء، اعادة إصدار ارسالية أواني بلاستيكية بحمولة تقدر بنصف طن في مركز جمرك المنذرية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “السلطات الجمركية اعادت إصدار الارسالية ارسالية أواني بلاستيكية استخدام مرة واحدة بحمولة تقدر بنصف طن في مركز جمرك المنذرية الحدودي بعد الفحوصات التي اجراها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حيث اظهرت عدم استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة”.

وأكدت على “اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها حسب القوانين والتعليمات النافذة”، مبينة ان “هذا الاجراء يأتي ضمن اجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في مراكزها الجمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين”.