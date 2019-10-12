اعادة أفتتاح شارع المحافظة في كربلاء بعد 16 عاما من الأغلاق

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن افتتاح شارع المحافظة ( المبنى الحكومي للإدارة المحلية ) بعد اغلاق دام 16 عاما امام زوار الاربعينية ، ما يسهم في فك الاختناقات ما بعد زيارة الاربعينية .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي لـــ ( المستقلة ) بعد 16 سنة من اغلاقه شرعت حكومة كربلاء والكوادر الفنية لقسم الخدمات الفنية في الإدارة المحلية في المحافظة بإعادة فتح شارع العباس عليه السلام الذي يضم المبنى الحكومي ومجلس المحافظة وقيادة الشرطة ورئاسة محكمة استئناف كربلاء، خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.

وأشار الى إن “الكوادر الفنية قامت برفع الكتل الكونكريتية والعوارض “.

واوضح الميالي إن “محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أكد أن ما بعد الزيارة سيكون هذا الشارع احد الطرق التي تساهم بفك الاختناقات المرورية ، وانه لا حاجة لوجود الكتل الكونكريتية والعوارض ، ومن حق المواطنين أن يستخدموا هذا الشارع وغيره من الشوارع المغلقة التي سيتم فتحها لاحقا ” .