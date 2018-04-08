اطلاق 27 مليون يرقة كارب في اهوار ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اطلقت مديرية زراعة ميسان، الاحد، بالتعاون مع وزارة الزراعة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية /27,200,000 مليون يرقة كارب في اهوار محافظة ميسان .

وقال المهندس فرج بطوش معاون رئيس قسم تنمية الثروة السمكية في ميسان بحضور ممثل وزير الزراعة اطلقت مديرية الزراعة اطلقت 27مليون يرقة كارب في اهوار ميسان منمفقس اسماك الميمونة

وبين ان وجبة الاصبعيات شملت منخفض هور العودة , وهور الحويزه وذلك ضمن برنامج وزارة الزراعة في إنعاش الثروة السمكية والارتقاء بمعدل المخزون السمكي في مناطق الاهوار

واضاف بطوش أن هذه الخطوة جائت بتوجيه من وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

واشار الى أهمية إطلاق هذه الإصبعيات التي من شأنها إثراء الاهوار بالثروة السمكية والتي تعد من الموارد المهمة في المحافظة”.

ونوة بطوش الى ان ” عملية الاطلاق تستمر حتى نهاية شهر نيسان