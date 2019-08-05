اطلاق مشروع كربلاء المدينة الذكية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، اليوم الاثنين ، عن إطلاق مبادرة مراكز الخدمة العامة ضمن مشروع ” كربلاء المدينة الذكية ” والتي تهدف الى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه وفد البرنامج الإنمائي بحضور ممثل الأمم المتحدة في كربلاء علي كمونة إن “المحافظة لديها الرغبة الكبيرة في أنشاء هذا البرنامج “.

وأضاف الخطابي إن “كربلاء تدعم هذا البرنامج المهم الذي يعد الأول بين المحافظات العراقية “،

وأكد إن “تنفيذ هذا البرنامج سينهض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق قفزة نوعية في اطار تقديم الخدمات للمواطنين “.