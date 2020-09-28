اطلاق مشروع دولي مشترك لدعم القطاع الزراعي في العراق

المستقلة.. ناقش وزير الزراعة محمد كريم جاسم الخفاجي وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق صلاح الحاج حسن ، رئيس بعثة التعاون بين العراق والمفوضية الأوروبية في العراق السيدة باربرا ايغر بالاشتراك مع ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، والسفارة الألمانية، مركز التجارة الدولية ومنظمة اليونسكو ، الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة العراقية وخلق فرص العمل المستدامة في العراق.

وأعرب الخفاجي عن ارتياح الوزارة وتقديرها للدعم الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات الدعم والتنمية الأخرى ، لتعزيز برامج التنمية الريفية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الصغيرة في المناطق الريفية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عام 2014.

وقال: “إن العراق يتعافى بخطوات ثابتة من الأزمة التي أدت إلى نتائج اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة على مدى السنوات الخمس الماضية. هناك حاجة لتعزيز سبل العيش وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية من خلال عدد من التدخلات التي تشمل القطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة ، بالاضافة الى قطاع الخدمات.”

وقدم ممثل الفاو في العراق ، لمحة عن برامج المنظمة في العراق الممولة من الاتحاد الأوروبي والنهج الذي تعتمده المنظمة لدعم الحكومة العراقية في معالجة الحد من الفقر.

وقال: “تتميز هذه البرامج بكونها تأتي ضمن اطار تشاركي يعتمد على خبرة وموارد منظمات الأمم المتحدة لتطوير قطاع الزراعة في العراق.

وأضاف: “ستعالج هذه المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر خلق سبل العيش وفرص العمل، وستقوم بتحسين الأمن الغذائي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم ، ورفع دخلهم وبالتالي تحسين صحتهم ومستوى معيشتهم.”

وتقود منظمة الفاو في العراق الجهود الدولية في دعم النمو الزراعي الاقتصادي، وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود ، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية لا سيما للنساء والشباب. تدعم مساعدات المنظمة المزارعين من خلال مجموعة واسعة من التدخلات ، وتدعم الحكومة العراقية من خلال مساعدة المنتجين الزراعيين والمجهزين والخدمات الارشادية الداعمة للزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتج العراقي.