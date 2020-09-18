اطلاق سراح 35 نزيل من سجن العمارة بعفو رئاسي خاص

المستقلة /علي قاسم الكعبي.. أعلن سجن العمارة المركزي،الجمعة، عن اطلاق سراح عدد من النزلاء ممن تم شمولهم بقانون العفو الخاص.

وقال مدير السجن محسن عامر محمد،في تصريح صحفي، تم اطلاق 35 نزيلا من سجن العمارة المركزي بعد شمولهم بعفو رئاسي خاص، مشيرا الى أن المدير العام لدائرة الاصلاح العراقية علي نعمه جواد وجه بأن يكون اطلاق سراح النزلاء من الأقسام الإصلاحية مباشرة بعد اكمال الاجراءات القانونية الخاصة بهم.

واوضح محمد ان الشعبة القانونية (اللجنة الخاصة بالعفو) مستمرة بمتابعة الاجراءات لاطلاق سراح المستحقين وفق الضوابط والاجراءات القانونية .