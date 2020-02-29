اطلاق راتب المعين المتفرغ 2020 هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

المستقلة /تود هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ان تبين للمستفيدين ان الايام المقبلة ستشهد اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهري كانون الاول وشباط كدفعة اولى من العام ٢٠٢٠.

وأعلن ان اطلاق راتب المعين المتفرغ سيكون عن طريق الماستر كارد من خلال مصارف (الرافدين ،والرشيد،وآشور.

وفيما يتعلق بالمستفيدين الذين لم يغيروا جهة استلامهم من مصرفي الرافدين والرشيد سيكون بامكانهم الاستلام منهما لهذه الدفعة اما الذين غيروا جهة استلامهم الى مصرف آشور سيكون استلامهم من مصرف آشور وان الهيئة ستعلن عن موعد اطلاق الدفعة قريبا جدا .