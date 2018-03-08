اطلاق “دمشق حلب” لدريد لحام الشهر الحالي

(المستقلة)..قال موقع “الفن” أن المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة السورية ستعقد مؤتمراً صحفياً في السابع عشر من الشهر الجاري لإطلاق فيلمها “​دمشق حلب​” للمخرج ​باسل الخطيب​.

وتقدم في المؤتمر الممثل ​دريد لحام​ في أول تعاون له مع المؤسسة حيث يؤدي دور البطولة في الفيلم إلى جانب ​سلمى المصري​ و​صباح الجزائري​ و​عبد المنعم عمايري​ و​شكران مرتجى​ و​كندا حنا​ و​نظلي الرواس​ و​علاء قاسم​ وآخرون.

وتجري أحداث الفيلم بين دمشق وحلب في باص يجتمع فيه مجموعة من الناس، لتظهر في هذه الرحلة علاقاتهم، لنرى الجانب الخير في المجتمع السوري، على اعتبار أن الحرب أفرزت أخلاقاً إيجابية وسلبية ، لكن هذا العمل يسلط الضوء على الجانب الإيجابي وكيف تعامل هؤلاء الناس الذين لا يعرفون بعضهم يتكاتفون و يتعاونون، وتحمل النهاية جرعة تفاؤلية.