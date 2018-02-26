اطلاق خمسة هواتف نوكيا جديدة

(المستقلة).. أعلنت شركة HMD العالمية المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا، عن إطلاق أربعة هواتف ذكية جديدة ضمن محفظة هواتفها الذكية الحائزة على الجوائز، وتشمل هاتف نوكيا 8 سيروكو و هاتف نوكيا 7 بلاس وهاتف نوكيا6 الجديد وهاتف نوكيا 1. وتم تصميم تلك الهواتف الذكية وفقاً لمعايير هواتف نوكيا الإستثنائية؛ حيث يتسم كل هاتف ذكي بالمتانة ويحظى بالموثوقية كمعيار أساسي، حيث تضع العلامة بذلك مستوى جديد في التصميم والمواد المستخدمة.

وإلتزاماً نحو استيفاء وعودها بتوفير تجارب نقية وذكية وآمنة يحكمها الأندرويد العصري، أعلنت شركة HMD العالمية أيضا أنها أول شريك عالمي يمتلك مجموعة كاملة من الهواتف الذكية[1] تعمل وفق برنامج أندرويد ون من قبل جوجل. وإن التزام الشركة نحو تقديم تجربة نقية وآمنة مدعومة بالأندرويد العصري يؤكد أن هواتف نوكيا الذكية تتوافق مع البرنامج العالمي.

بالإضافة إلى طرح هذه الهواتف الذكية الجديدة المدعومة بنظام التشغيل “الأندوريد”، ستقوم العلامة بإعادة إطلاق هاتف نوكيا 8110 الأسطوري على شبكة الجيل الرابع فضلاً عن توفير تطبيقات عصرية مثل مساعد Google Assistant وخرائط جوجل Google Maps وبحث جوجل Google Search و الفيسبوك وتويتر إلى جانب عودة ميزة الإنزلاق.

تجارب نقية وآمنة

تنضم ثلاثة هواتف جديدة من علامة تتمثل في هاتف نوكيا 8 سيروكو و هاتف نوكيا 7 بلاس وهاتف نوكيا 6 إلى نظام التشغيل “أندرويد وان”، وعليه ستوفر تجارب برمجية عالية الجودة مدعومة بجوجل. وسيبقى كل هاتف محتفظاً بتصميمه الرائع ووظائفه الإستثنائية مع مرور الوقت وذلك بفضل ابتكارت الذكاء الإصطناعي الحديثة التي توفر أعلى درجة من الأمن المقدم من جوجل.

ومن خلال تركيب نظام التشغيل الأندرويد النقي في الأجهزة؛ فإن هواتف نوكيا لا تأتي بتغييرات على واجهة المستخدم غير الضرورية ولا العمليات الخفية التي تؤثر سلباً على عمر البطارية أو إبطاء سرعة الهاتف؛ كل ذلك يوفر تجارب ممتعة على المدى الطويل.

ويحتوي كل هاتف من الهواتف الجديدة على عدد محدود من التطبيقات المثبتة مسبقاً، بحيث يتمكن المستخدم من الحصول على مزيد من مساحة التخزين، فضلاً عن أحدث الابتكارات التي تساعده على مواكبة متطلبات العصر اليومية.

ومن خلال شحن نظام التشغيل أندرويد أوريو خارج الصندوق، سوف يتمكن المستخدم من الإستمتاع بأحدث الميزات بما في ذلك صورة داخل صورة لتعدد المهام، وتطبيقات الأندرويد الفورية لإكتشاف وتشغيل التطبيقات مع الحد الأدنى من الاحتكاك، و60 رمز تعبيري جديدة رائعة، فضلاً عن مزايا البطارية الرائعة مثل الحد من استخدام التطبيقات الخلفية.

أربعة هواتف نوكيا ذكية مزودة بنظام التشغيل أندروید

هاتف نوكيا 8 سيروكو : قوة مدمجة فائقة لعشاق نوكيا

يأتي الهاتف مستوحى من تراث التصميم الغني المعروفة به هواتف نوكيا، حيث يأتي الهاتف بشكل أنيق ونحيف يمزج بين الحرفية العالية والدقة المثالية والإبتكارات العصرية الهادفة. ومن خلال تقديم مزايا القصصية الرقمية القوية بما في ذلك تقنية البصريات مزدوجة النظر المعززة، والبصريات ZEISS والصوتيات المضبوطة بعناية فائقة وتقنية الصوت المكاني المقدم من علامة نوكيا، فإن هاتف نوكيا 8 سيروكو يعد الهاتف القوي المدمج والأجمل حتى الآن.

ويغطي الإطار الزجاجي المنحني الذي يتميز به الهاتف إطاراً من الفولاذ المقاوم للصدأ المصنوع بدقة لتقديم مزيجاً استثنائياً يجمع بين القوة والجمال. هذا وتم تصميم الهاتف على شكل حافة بحجم 2 مم، إذ يجمع بين شاشة POLED بحجم 2K 5.5 بوصة المنحنية من الحافة إلى الحافة مع المسافات بين الشاشة والإطار ومنحنيات الإطار المصممة بعناية فائفة وذلك لإنشاء ملف تعريف مضغوط.

ويعد إطاره الفولاذي المقاوم للصدأ أقوى من معدل 6000 سلسلة من الألمونيوم بـ 2.5 مرة؛ كما تتميز شاشته المصنوعة من مادة3D Corning® Gorilla® Glass 5 بقوى كافية لتحمل استخدامات الحياة اليومية. ويتميز هذا الجهاز بوزن مثالي ومتوازن تماماً، حيث يشعر المستخدم بمزيد من الأمان أثناء حمله في الأيدي، وذلك بفضل قبضته المحسنة التي تتميز بإطار فولاذي مقاوم للصدأ مزدوج ومصقول بمادة الألماس.

وتمكّن التقنيات الإستثنائية المتوفرة في هذا الهاتف المستخدم من التقاط كافة تفاصيل الصورة؛ ومن أهم هذه التقنيات التي تساعده في ذلك أجهزة الاستشعار الخلفية المزدوجة فضلاً عن بصريات ZEISS التي تجمع ما بين كاميرا أساسية فائقة الحساسية توفر زوايا ذات درجات واسعة للتعامل مع ظروف الإضاءة المنخفضة؛ كذلك مستشعر ثانوي بمعدل 13 ميجابيكسل مع تقريب بصري بمعدل x2. ومع وضعية الكاميرا الإحترافية Pro، سوف يتمكن المستخدم على اتقان التحكم اليدوي عند التقاط أي صورة ، مما يساعده على التقاط الصور الإحترافية Pro بكل دقة واتقان.

هاتف نوكيا 7 بلاس: الهاتف البطل الرائد المناسب للجميع

تم تصميمه خصيصاَ لإنشاء المحتوى لتقديم أفضل المحتويات، إذ يتميز الهاتف بشاشة مزودة بالتقنيات العصرية يسودها المتانة والتصميم الحديث؛ كل ذلك جعل من هاتف نوكيا 7 بلاس الهاتف البطل ضمن محفظة هواتفنا الذكية. ويجمع الهاتف بين الأجهزة البصرية المبتكرة وخوارزميات التصوير، كما يستطيع أن يلتقط أدق اللحظات أثناء التصوير لإنتاج صورة طبيعية تتوفر على كافة التفاصيل التي يحتاجها المستخدم. ويحتوي الهاتف على ميزة البصريات المزدوجة والمستشعر الخلفي المزدوج المدعوم ببصريات ZEISS مما يسهم في توفير زوايا ذات درجات واسعة بمعدل 12 ميجابيكسل توفر أعلى درجة من الإستشعار وذلك للحصول على أفضل أداء ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة والزائد؛ بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بمعدل 13 ميجابيكسل توفر زووم تكبيري بصري بمعدل 2x وذلك لتقريب اللحظات التي يريدها المستخدم.

ولتمكين المستخدمن من التقاط المزيد من المحتويات والاستمتاع بها لفترة أطول، يأتي هاتف نوكيا 7 بلاس مدعوماً بمنصة كوالكوم سنابدراغون ™ 660 المتنقلة. لقد تم تحسينه وتوظيف هذه الميزة بالشكل الأمثل لتوفير أقصى قدر من الأداء وأطول عمر للبطارية، حتى عند رغبة المستخدم في بث فيديوهات #Bothie على الفيسبوك أو يوتيوب. ويتميز الهاتف، الذي تم تزويده ببطارية قوية، بقوة 3800 مللي أمبير في الساعة، لتعزيز عمر البطارية على أن يمتد استخدمها لمدة يومين.

وتم تصميم حوافه الخلفية المنحنية بعناية؛ إذ توفر حافته النحيفة الجميلة تجارب مشاهدة كبيرة مريحة. ويتميز الهاتف بشاشة عالية الدقة بحجم 6 إنش وبمعدل18:9 ، مما يعزز من أداء الشاشة ويجعلها مثالية للتصفح، كذلك استخدام وسائل الاعلام الإجتماعي والألعاب والترفيه مع المزيد من المحتوى في نفس العرض مثل الجهاز التقليدي ذو شاشة عرض بحجم 5,5 بوصة.

نوكيا 7 بلس سيصبح متوفراً في الأسواق الأردنية بداية ابريل 2018، وبسعر 369 دولار أميريكي.

هاتف نوكيا 6 الجديد: هاتفنا الحائز على الجوائز الذي أصبح أكثر تطوراً

تم تصميمه بناء على نجاح الإصدارة السابقة، ويوفر الهاتف الجديد أداءً أكثر قوة ويحتوي على ميزات جديدة ضمن تصميم أكثر إحكاماً ودمجاً. ويوفر سرعة أكبر مقارنة بالإصدارة السابقة بنسبة 60٪ ، كما أنه يمتلك تقنية البصريات المزدوجة المحسنة المدعومة ببصريات Zeiss,وشحن USB-C السريع، وشاشة مدمجة أكثر إحكاماً لإطار الهاتف، ويتوفر الهاتف أيضاَ على تقنية الصوت المكاني المقدمة من نوكيا، مما يخلق تجارب نقية وآمنة والأمنة مدعوماً بنظام التشغيل أندرويد أوريو™ العصري.

ويأتي هاتف نوكيا 6 الجديد بتصميم رائع يتسم بالدقة العالية جداً وذلك من خلال الجمع بين الإطار الموحد، المصنوع من كتلة صلبة من سلسلة 6000 من الألمونيوم وعملية تلميع لمدة 11 ساعة مرفقة بلونين على التحليل الكهربائي. ومن خلال توحيد شاشة المنحوتة بمعدل 2.5D والزجاج المصنوع من مادة Corning® Gorilla® المقاوم للأضرار، تم بناء إطار هاتف نوكيا 6 الجديد المدمج والمكرر ليدوم للأبد.

قام المهندسون بدمج منصة كوالكوم سنابدراغون ™ 630 المتنقل لتقديم أداء سريع وسلس وتوفير عمر بطارية أطول.

متوفرة في ثلاث درجات لونية أنيقة: أسود/نحاسي، أبيض/معدني، أزرق/ذهبي، كما أنها ستوفر إعدادين يتمثلان في إصدارة مع ذاكرة عشوائية سعة 3 جيجابايت/ذاكرة دائمة 32 جيجابايت، إلى جانب إصدارة مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت/ذاكرة دائمة 64 جيجابايت ستتوفر خلال وقت لاحق من هذا العام.

نوكيا 6 الجديد سيصبح متوفراً بداية ابريل 2018، وبسعر 233 دولار أميريكي.

نوكيا1: تجارب هاتف ذكي متكاملة تتيح التكنولوجيا المتطورة للجميع

يعتبر هاتف نوكيا1 ثورة تقنية متطورة في إتاحة التكنولوجيا للجميع، حيث يقدم كافة أساسيات الهواتف الذكية مع ضمان أعلى معايير الجودة المعروفة في هواتف نوكيا بتصميم متجدد سيحظى بإعجاب محبي هواتف نوكيا حول العالم. وقد تمكنت هواتف نوكيا من الإيفاء بوعدها في توفير التكنولوجيا المتطورة للمزيد من الأفراد عبر اعتماد نظام التشغيل أندرويد أوريو™ (نسخة غو)، وهي إصدارة محسنّة من نظام التشغيل أندرويد تتناسب مع الأجهزة التي تستخدم الذاكرة العشوائية التي تبلغ سعتها 1 جيجابايت أو أقل. وقد تمّ تصميم نوكيا 1 بحيث يوفر أداءً سلساً واستجابة سريعة، كما أنّه يتيح وصول كامل إلى متجر جوجل™ للتمكن من تحميل كافة التطبيقات المفضلة مثل واتس آب وفيسبوك وانستجرام إلى جانب التطبيقات المصرفية، هذا إلى جانب تسليط الضوء على التطبيقات الأمثل للعمل مع نظام التشغيل أندرويد أوريو™ (نسخة غو).

والآن مع توفر التشكيلة الجديدة من “نوكيا سمايل” الأيقونية، فإنّه بإمكانك تغيير مظهر هاتف نوكيا 1 على حسب رغبتك مع تشكيلة أغطية “أكسبريس أون كوفر” الأكثر شعبية والمتوفرة بألوان حيوية متألقة. للقيام بذلك بكل سهولة، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل والإطفاء لمدة ثواني قليلة للتعبير عن أسلوبك الشخصي عبر هذه الأغطية القابلة للتغيير.

لقد تمّ تصميم كل غطاء مع مراعاة أعلى معايير الدقة والإهتمام بأدق التفاصيل بصورة مماثلة للغطاء الأصلي. يوفر الغطاء المصنوع من البولي كاربونيت بدرجتين لونيتين أعلى معايير المتانة، وهو قادر على تحمل كافة ظروف الإستخدام اليومي بما يقدمه من تصميم متين.