اطلاق حملة للمساعدات الغذائية في كربلاء تحت شعار من  ( بيت الى بيت )

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اطلقت محافظة كربلاء، اليوم الاحد ، حملة لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة بتوزيع مواد غذائية وتحت شعار من ( بيت الى بيت ) .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحملة التي اطلقت كانت بمساعدة عدد من مواطني كربلاء لمساعدة العوائل المتعففة نتيجة حظر التجوال للحد من فايروس كورونا “.

وأضاف إن “حملة التوزيع هذه جاءت ” كجزء من الشعور العال بالمسؤولية اتجاههم “.