اطلاق حملة للمساعدات الغذائية في كربلاء تحت شعار من ( بيت الى بيت )
(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اطلقت محافظة كربلاء، اليوم الاحد ، حملة لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة بتوزيع مواد غذائية وتحت شعار من ( بيت الى بيت ) .
وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحملة التي اطلقت كانت بمساعدة عدد من مواطني كربلاء لمساعدة العوائل المتعففة نتيجة حظر التجوال للحد من فايروس كورونا “.
وأضاف إن “حملة التوزيع هذه جاءت ” كجزء من الشعور العال بالمسؤولية اتجاههم “.
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