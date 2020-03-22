اطلاق حملة للمساعدات الغذائية في كربلاء تحت شعار من  ( بيت الى بيت )

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. اطلقت محافظة كربلاء، اليوم الاحد ، حملة لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة بتوزيع مواد غذائية وتحت شعار من  ( بيت الى بيت ) .

وقال  محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الحملة التي اطلقت كانت بمساعدة عدد من مواطني كربلاء لمساعدة العوائل المتعففة نتيجة حظر التجوال للحد من فايروس كورونا “.

وأضاف إن “حملة التوزيع هذه جاءت ” كجزء من الشعور العال بالمسؤولية اتجاههم “.

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