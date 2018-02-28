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اطلاق حملة تلقيح لطلبة ذي قار ضد الحصبة المختلطة

28/02/2018

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار عن اطلاق حملة لتلقيح 100 الف طالب وتلميذ ضد مرض الحصبة المختلطة في عموم المحافظة .

وقال مدير قسم الصحة العامة الدكتور حيدر علي حنتوش ان ” الحملة تستمر مدة خمسة ايام تشمل تلقيح 100 الف تلميذ من الاول الابتدائي وطلبة الاول متوسط  ضد مرض الحصبة المختلة والنكاف “.

واضاف ان ” دائرة الصحة جهزت المراكز الصحية بكميات كافية من اللقاحات “.

واشار الى  ان ” الحملة تهدف الى تحصين الاطفال في المدارس من الامراض الانتقالية والمعدية , وتفادي اي موجة وبائية “.

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