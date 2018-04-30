اطلاق برنامج إعادة بناء الثقة في المناطق المحررة من داعش

(المستقلة)..أطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية رسميا مشروعها الثالث لهذا العام والذي يركز على إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع العراقي في المناطق المحررة من سيطرة داعش.

وبدأ المشروع الذي وضعت أسسه العامة مطلع شباط الماضي بأجتماع مصغر بين ممثلين عن السنة والشيعة من الأنبار والموصل وكركوك .

ناقش الإجتماع آليات العمل والخطوات المقرر أتباعها بعد الانتخابات وشهر رمضان في تلك المناطق.

ومن المؤمل أن يكون الاجتماع الثاني بين ممثلين عن الايزيدية والإسلام، والثالث بين الشبك والمسيحيين.

ومن المتوقع ان تسفر الاجتماعات عن وثيقة مباديء تتولى الجهات الرسمية والمجتمع المدني تطبيقها على الارض لإعادة التعايش السلمي للمدن الآولى التي تعرضت لاحتلال داعش .