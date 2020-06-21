اطلاق أول تطبيق للمناقصات العراقية

المستقلة / يعتبر قطاع العمل مع الوزارات في العراق من القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً خصوصاً مابعد 2003 وذلك لكثرة العقود التي تطرحها الوزارات العراق والدوائر الحكومية لمشاريع عديدة من شأنها تطوير البُنية التحتية في البلاد او تطوير الخدمات وتقديمها بشكل افضل، ومع هذه الحاجة من المشاريع و اقِبال الشركات بمختلف الغايات بالعمل والتعاقد مع هذه الجهات كان لابد من ايجاد منصة تقدم اخر المناقصات وعقود الوزارات والدوائر بمكان واحد.

أطلقت شركة عراقية تعمل في مجال تقنية المعلومات وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية في العراق، تطبيقها الجديد ” مناقصات العراق ” ليكون المنصة الموحدة لجميع المناقصات/ مزايدات/ عقود الوزارات والدوائر في العراق وتقديمها بشكل سهل و بسيط الى المقاولين واصحاب الشركات.

حمل التطبيق :

http://onelink.to/tendersiq

تطبيق ” مناقصات العراق ” متوفر على اجهزة الاندرويد و اجهزة الايفون بنسخة مميزة تقدم تقاصيل كاملة عن المناقصة وذلك من خلال اشتراك يومي او اسبوعي او شهري، حيث وفرت الشركة امكانية الاشتراك/تجديد الاشتراك من خلال رصيد الهاتف لتكون اسهل طريقة للدفع والتجديد، وايضاً باسعار رمزية ومناسبة حسب التالي:

الاشتراك اليومي: 240 دينار عراقي يجدد يومياً ويسمح للمستخدم بتصفح جميع المحتويات لمدة 24 ساعة فقط و يتم التجديد بشكل تلقائي.

الاشتراك الاسبوعي: 1800 دينار عراقي ويسمح للمستخدم الوصول الى جميع محتويات التطبيق لمدة 7 ايام و تصفح كافة المناقصات والعقود والمزايدات ويتم تجديده بعدها بشكل تلقائي.

الاشتراك الشهري: 3600 دينار عراقي يتم تجديده كل 30 يوم وهي افضل باقة تعتبر الاكثر توفيراً على المستخدم لمدة 30 يوماً.

وتقول الشركة أنه يمكن للمستخدم شحن رصيده من فئات الرصيد المتوفرة في الاسواق للاشتراك في التطبيق وتأتي هذه الميزة هي لسهولة استخدام التطبيق و عدم اللجوء الى التحويلات البنكية او الحوالات الداخلية او بطاقات الائتمان التي قد تعرقل من تجربة الاستخدام وتجعلها معقدة جداً.

يذكر ان التطبيق يأتي بمجموعة من المميزات التي تسهل استخدامه بشكل سهل ومرن منها:

فلترة النتائج بحسب الوزارة / الاغلاق او الفتح / النوع

البحث السريع

تحميل مرفقات المناقصة

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