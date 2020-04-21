اطباء ميسان ينجحون برفع ورم مستعصي بالدماغ لشاب عشريني

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الثلاثاء،عن تمكن فريق طبي من جراء عملية رفع ورم مستعصي بالدماغ لشاب عشريني في العمارة

وقال مدير إعلام الصحة محمد الكناني لـ(المستقلة) ان فريقا طبيا في مستشفى الصدر التعليمي برئاسة الدكتور الحسن عبد الرحيم اختصاص جراحة الجملة العصبية نجح في اجراء عملية رفع ورم مستعصي في الدماغ لشاب من اهالي المحافظة يبلغ من العمر ٢٠ سنة .

واشار الى ان المستشفى استقبل المريض واجريت له الفحوصات السريرية والمختبرية التي تؤكد حالته وتم اجراء عملية فتح الجمجمة ورفع الورم بنجاح

وبين الكناني ان العملية اجربت على الجناح العام، مؤكدا بأن حالة المريض جيدة.