اطباء ميسان جددون المطالبة بحمايتهم وردع المعتدين

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالبت نقابة الاطباء في ميسان رئيس مجلس الوزراء و وزيري الداخلية والصحة و رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، تأمين حماية الأطباء بعد حادثة الخميس المصادف ٨/٨/٢٠١٩ مساء .

وبين فرع النقابة في بيان اصدره ان حادث سير بالقرب من قضاء علي الشرقي في المحافظة تسبب بإصابة شخصين احدهما توفاه الله قبل الوصول للمركز الصحي الخافر في علي الشرقي، كون اجزاء من الدماغ كانت خارج الدماغ و”طبعا هذه اصابة تعتبر مميته والشخص الثاني كانت اصاباته متوسطة تم اجراء اللازم من قبل الكادر الطبي والتمريضي إكمال اوراق احالة المتوفي للطب العدلي” .

و اضاف البيان ” أما المصاب فقد وصل لمستشفى الصدر التعليمي وبعد فترة تقريبا عشرون دقيقه وصل ضابط برتبة عميد او عقيد في قيادة شرطة ميسان مسؤول البنى التحتية في القيادة ويعتقد ان له صلة قربى بالمصابين فقام بالاعتداء اللفظي والجسدي على الكادر الطبي والتمريضي وايضا قام بتهديدهم “.

وحذرت النقابة من انه ” اذا لم يكن هناك اجراء رادع لهذا الضابط المتجاوز على كوادرنا الطبية والتمريضية باننا سوف نقوم بسحب جميع اطباءنا من جميع المؤسسات الصحية حفاظا على حياتهم من هكذا تجاوزات والتي هذه المره جاءت من رجل امن كان الاحرى به الدفاع عن مؤسسات الدولة ومنتسبيها دون الاعتداء عليهم واذا كان هناك اي شك بالاجراء فالضابط رجل امن وقانون والمفروض يلجأ للطرق القانونية “.

وهددت النقابة بأنه اذا لم يتم اتخاذ اجراء “قانوني وحازم” تجاه الضابط المتجاوز لغاية يوم الاحد المقبل حازم تجاه الضابط المتجاوز فأنها ستقوم “بسحب جميع الاطباء من المؤسسات الصحية وغلق جميع العيادات”.