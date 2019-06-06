اضواء علي رحلة نجم الخروج علي النص

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

ورحل نجم الخروج عن النص

“محمد محمد علي عوض”، المعروف فنيا باسم محمد نجم، مواليد 1944 في قرية الغار -مدينة الزقازيق -محافظة الشرقية.

ويعد نجم من أشهر الفنانين اللي ارتبطوا بخشبة المسرح، وتفوق في النوع ده لدرجة أنه أنشأ فرقة مسرحية ومسرح باسمه، بعد سنين من بدايته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون.

كان أول مشواره المسرحي في مسرح عبد المنعم مدبولي، واحترف من خلاله وتخصص في المسرح الكوميدي.

1970 لعب أول بطولة مطلقة على المسرح بمسرحية “حاجة تلخبط”، ومن بعدها بدأ سلسلة التاريخ الكوميدي المسرحي بمسرحيات: “عش المجانين”، و”البلدوزر”، و”اعقل يا

مجنون”، و”عبده يتحدى رامبو”، و”النمر”.

ورغم تركيزه على المسرح، إلا أنه شارك في السينما في أفلام “حكايتي مع الزمان”، و”كيف تخسر مليون جنيه؟”

والنهاردة وبعد تاريخ طويل رحل النجم، رحل “شفيق يا راجل”.