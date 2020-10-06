المستقلة … يعرف نظام الرجيم الغذائي الكيتوني أو الحمية الكيتونية أو كيتو دايت على أنه نظام غذائي يعتمد على ان تكون نسبة الدهون عالية في الوجبات، معتدل البروتين، منخفض الكربوهيدرات.

حيث يستخدم هذا النظام كان في الطب في المقام الأول لعلاج حالات الصرع التي يصعب السيطرة عليها عند الأطفال، لان هذا النوع من الانظمة الغذائية يجبر الجسم على حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات، وكما هو معروف لكل نظام غذائي سلبيات وايجابيات و ايضاً فوائد و اضرار على جسم الانسان او الشخص الذي يتبع نظام غذائي معين و رجيم الكيتو له العديد من الاضرار التي سنتناول جزءً منها في هذه المقالة الموسعة حول اضرار رجيم الكيتو على الجسم.

ما هي اضرار رجيم الكيتو على الجسم؟

رغم شهرة نظام رجيم الكيتو في العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص في الاعوام الاخيرة والتي يتم الترويج لها على انه افضل نظام غذائي يمكن ان يتبعه الشخص لانقاص وزنه و العديد من الجوانب الايجابية التي يمكن الوصول اليها من خلال رجيم الكيتو الا أن هناك بعض الاثار السلبية المحتملة، ومن أضرار نظام الكيتو كما الاتي:

إنفلونزا الكيتو

الإسهال المزمن

الحماض الكيتوني

انخفاض كتلة العضلات

زياد خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى

الشعور بالتعب والإرهاق باستمرار

انخفاض كثافة العظم

الإصابة بالأرق واضطرابات النوم

وبحسب المجموعة الطبية الامريكية مايو كلينيك والتي مقرها في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية فأنه لا ينصح باتباع الحمية الكيتونية للأشخاص الذين يعانون الامراض او المشكلات التالية: