اضرار الكاجو .. احذر من الإفراط في تناوله لتجنب تلك المخاطر

المستقلة / على الرغم من فوائد الكاجو الصحية المذهلة وقيمته الغذائية الفريدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية التي يجب معرفتها لتوخي الحذر، تابع المقال التالي لمعرفة اضرار الكاجو .

اضرار الكاجو

يحتوي الكاجو على 5 جرامات من البروتين لكل أونصة وهو مصدر للدهون الجيدة، مما يجعله خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة ولكن باعتدال، ومع ذلك يمكن أن يكون للكاجو آثار جانبية ضارة بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية أو بحاجة إلى تجنب الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم،

ونوضح لك في التالي اضرار الكاجو : الصوديوم الإفراط في تناول الشئ حتى وإن كان جيد للصحة بشكل عام يؤدي إلى الضرر، خاصة مع ما يضيفه الكاجو من أملاح إلى جسدك، إلا إن كنت حريص على تناوله بدون ملح. إفراطك في تناول الكاجو يعني إضافة كميات كبيرة من الصوديوم إلى النظام الغذائي الخاص بك، في الوقت الذي تكون فيه النسبة المطلوبة 1500 مليجرام للشخص البالغ من الصوديوم يوميا، والحد الأعلى المسموح به حوالي 2300 مليجرام، ويمكن للكاجو المملح أن يضيف إليك 87 جرام من الصوديوم في الأوقية الواحدة، ويسبب ارتفاع الصوديوم:

ارتفاع ضغط الدم.

السكتة الدماغية.

أمراض القلب والكلى.

الحساسية يرتبط الخوف من الحساسية بسبب الكاجو عند الصغار أكثر، كما وجدت بعض الدراسات أن الحساسية المفرطة أو تقيد الشعب الهوائية، كان أكثر شيوعا في الكاجو من الزبدة الفول السوداني.

بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الكاجة قد يصابون بالإسهال والغثيان والتشنج في ابطن، كما قد يشعر البعض بوجود صعوبة في التنفس، والرشح والسعال، لذلك يجب استشارة الطبيب فورا في حال ظهور هذه الأعراض.

التفاعلات الدوائية المحتملة يحتوي الكاجو على نسب عالية من الماغنسيوم تصل إلى ما يقرب 82.5 مليجرام للأوقية الواحدة، مما قد يسبب التفاعل مع مجموعة من الأدوية التي تتفاعل مع المغنسيوم، وتمنع امتصاص بعض المضادات الحيوية.

أيضا قد يتفاعل المغنسيوم مع أدوية ضغط الدم وحاصرات قنوات الكالسيوم، مما يزيد من احتمال الآثار الجانبية الضارة للأدوية مثل الغثيان واحتباس الماء. أيضا قد يفاعل الكاجو مع أدوية السكري، وأدوية الغدة الدرقية، ومدرات البول.

زيادة الوزن أوقية صغيرة من الكاجو تحتوي على 163 سعرة حرارية ودهون صحية غير مشبعة، ويمكن أن تساعدك هذه الوجبة على زيادة الوزن عند الإفراط في تناولها.

زيادة الوزن الزائد يضعك في خطر لارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي metabolic syndrome والسرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والعديد من الحالات الطبية الأخرى.

حصوات الكلى الكاجو يحتوي على أملاح الأكسالات، والتي تتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ويمكن أن يؤدي الكالسيوم المتراكم إلى تكوين حصوات الكلى.

خلصت البحوث التي أجريت حول هذا الموضوع إلى أن الأشخاص المعرضين، لتطوير حصوات الكلى يجب أن يفكروا في تناول كميات صغيرة إلى معتدلة من الكاجو.

فوائد الكاجو الصحية على الرغم من اضرار الكاجو السابق ذكرها، إلا أنه من بين المكسرات الصحية، وتشمل فوائد الكاجو الصحية:

منع أمراض القلب.

الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب.

تقليل مخاطر مرض السكري.

يكافح السرطان.

تعزيز تشكيل خلايا الدم الحمراء.

تعزيز العظام وصحة الفم.

تقليل مخاطر فقر الدم.

منع حصوات المرارة.

تعزيز نظام المناعة.

قيمة الكاجو الغذائية الكاجو مغذي جدًا وهي مصدر غني للبروتينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك النحاس والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

الصوديوم موجود أيضًا بكميات صغيرة جدًا.

يحتوي الكاجو أيضا على فيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين ب 1 (ثيامين)، وفيتامين ب 2 (ريبوفلافين)، وفيتامين ب 3 (نياسين)، وفيتامين ب 6، وحمض الفوليك، وفيتامين هـ (ألفا توكوفيرول)، وفيتامين ك (فييلوكوينون).

الكاجو مصدر لحمض الأوليك ويوفر كمية جيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وكميات قليلة من الدهون غير المشبعة المتعددة، مع عدم وجود الكوليسترول الضار إذا استُهلكت بشكل مناسب.

فوائد الكاجو للمتزوجين

الكاجو هو أحد أشهر أنواع المكسرات التي تحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تساعد على معالجة الكثير من الامراض وتعزيز الطاقة والحيوية بل وتقوية الجهاز المناعي، ولقد عُرف الكاجو منذ قديم العصور بكونه أحد أفضل المكسىات التي تعزز الطاقة الجنسية وتعمل على زيادة الخصوبة خاصةً لدى الرجال من خلال مضاعفة كمية المني أو السائل المنوي أثناء العملية الجنسية .

بل وتعتمد عليه الكثير من السيدات خلال فترة الحمل من أجل دعم الجنين بمزيد من العناصر والفيتامينات، ولذلك دعونا نكتشف سوياً مزيد من التفاصيل الخاصة بتلك المكسرات اللذيذة سواء للمتزوجين أو المرأة في فترة الحمل وكذلك الريجيم.

يحتوي الكاجو على عدد ضخم من الفيتامينات مثل فيتامين ب و فيتامين أ وكذلك عدد من المعادن مثل الماغنسيوم والنحاس والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك مما يجعله أحد أفضل المقويات الجنسية التي يعتمد عليها كثير من الرجال من أجل زيادة القدرة الجنسية أثناء العلاقة الحميمة بل وزيادة قوة العضلات وتعزيز الخصوبة مع مضاعفة أعداد الحيوانات المنوية.

بل ويعمل أيضاً على زيادة النشوة الجنسية لدى السيدات ولذلك ينصح الخبراء بضرورة تناول مكسرات الكاجو قبل العلاقة الحميمة من أجل رفع معدل الإثارة والحصول على علاقة زوجية ناجحة، سواء تم تناوله هكذا أو تمت إضافة القليل من الملح إليه أو بعض النكهات لكي يمنحه مذاق مميز، ويمكن أن يتم إضافته إلى بعض أنواع الحلوى أو سلطة الفواكة لمزيد من الفائدة والتنوع أيضاً.

فوائد الكاجو للحامل وتعاني المرأة طوال فترة الحمل من نقص شديد في كمية العناصر والفيتامينات والمعادن حيث يقوم الجنين بسحب ذلك المخزون لديها مما يوجب الحصول على تلك العناصر لكي لا يتأثر الجسم على المدى البعيد، ونجد أن الكاجو يمتلك عدد ضخم من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساعد على إعادة بناء الجسم، حيث يعمل النحاس والحديد على تكوين كريات الدم الحمراء والبلازما أو الكريات البيضاء.

وبالتالي يعوض المرأة كمية الدم التي تفقدها طوال فترة الحمل وبعد الولادة، كذلك يحتوي على الكالسيوم والمغنسيوم اللذان يلعبان دوراً هاماً في الوقاية من هشاشة العظام والمفاصل التي تصيب أغلب النساء في تلك الفترة، فضلاً عن دعم عنصري الكولاجين والإيلاستين في البشرة وبالتالي تنعم المرأة بوجه مشرق وبشرة نضرة خالية من التجاعيد أو آثار الإجهاد بعد الولادة وطوال فترة الرضاعة.

فوائد الكاجو للرجيم على الرّغم من انتماء الكاجو إلى فئة المكسرات واحتوائه على عدد من الزيوت والدهون الثلاثية إلا إن تلك الدهون أحادية وغير مشبعة وبالتالي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار أو ال LDL وتعمل أيضاً على رفع الكولسترول النافع أو ال HDL وبالتالي لا يؤثر على الوزن بصورة عامة، بل ولقد أثبتت الدراسات أن تناول حوالي 18 حبّة من الكاجو يساوي 163 سعر حراري.

وبالتالي فيمكن أن يتم إدخاله ضمن الأنظمة الغذائية حيث يساعد على سرعة الشعور بالشبع والحفاظ على صحة القلب؛ وذلك بفضل إحتوائه على البروتينات والألياف الطبيعية، ولكنه في نفس الوقت لا يزيد من الوزن إذا تم تناوله بإعتدال .

ولكن تشير بعض الدراسات الأخرى أن المداومة أو الإفراط في تناول الكاجو قد يتسبب في زيادة الوزن بصورة كبيرة ولاسيما إذا تم تناوله أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، ولذلك يمكن أن يتم إدخاله ضمن الوجبات ولكن بكميات بسيطة من أجل الشعور بالشبع وفي نفس الوقت لا يتسبب في زيادة الوزن على المدى البعيد.