اضرار القهوة على صحة الجسم والبشرة والاطفال

(المستقلة) …. عتبر القهوة من أشهر المشروبات التى يفضلها الكثيرون ومن المشروبات الأساسية فى اليوم، ولكن بعض الأبحاث والدراسات أثبتت أن للقهوة اضرار عديدة على صحة الجسم ووفقا لما ذكره موقعhealthambition فإن اضرار القهوة هى :

أضرار القهوة على صحة الجسم والبشرة

القهوة

1:الاكثار فى تناول القهوة يعمل على رفع نسبة الكوليسترول فى الدم، مما يشكل خطورة على صحة القلب والشرايين.

2:الافراط فى تناول القهوة يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى والمعدة، فقد يؤدى الى التهابات وقرح فى المعدة والقولون، وارتجاع فى المرىء.

3:تزيد من فرص الاصابة بالأورام السرطانية المختلفة، نظرا لاحتوائها على مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان.

4:تزيد من التوتر والضغط النفسى والعصبى وتسبب الاكتئاب، لذلك لا بد من الحد من تناولها حتى لا تسبب مشاكل نفسية فى المستقبل.

5:تزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية وتسبب مشاكل فى الجهاز العصبى.

6:اثبتت بعض الابحاث أن تناول القهوة قد يسبب تأخر الانجاب.

7:تسبب الاصابة بهشاشة العظام ومشاكل فى الأعصاب والمفاصل .

8:يضر البشرة ويفقدها نضارتها ورطوبتها.

9:تسبب الأرق والتعب الشديد وضعف عام فى الجسم.

قهوة

10: قد يسبب المغص واضطرابات المعدة مثل الإسهال والغثيان.

11:يسبب جفاف الجلد وسرعة ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء فى الجسم.

12:تسبب مشاكل فى الأسنان مثل التسوس والتأكيل والتهابات اللثة.

وهناك أيضا بعض الأضرار التى تسببها القهوة على الأطفال وهى

أضرار القهوة على صحة الأطفال

1:تضعف قوة الأسنان وتسبب التسوس والضعف.

2:قد تسبب ارتفاع فى ضغط الدم فى سن مبكر.

4:تسد الشهية وتضعف الجسم وتقلل الوزن.

5:تسبب ضعف عام فى الجسم والإرهاق والتعب.

6:تسبب الأرق وصعوبة شديدة فى النوم.

7: تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام وضعف العضلات.