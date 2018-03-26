اضرار الترامادول كتير أهمها قرحة المعدة والاكتئاب

(المستقلة) …. “إدمان.. عدم تركيز.. ضعف جنسي.. فقدان شهية.. صداع.. إسهال أو إمساك حسب الحالة.. دوخة.. زغلالة فى العين.. صعوبة فى النوم” جميع ما سبق ذكره مشاكل يقع فيها الأشخاص متعاطى “الترامادول”.

ما هو الترامادول؟

ووفقا لما نشره موقع ” drugabuse“، والذى أكد أن “الترامادول” هو مسكن قوى المفعول والمدى، ويتم استخدامه بعد إجراء عملية جراحية، أو التهاب المفاصل، ولمرضي السرطان، وبعض الأمراض الأخرى.

الترامادول يجب أن يكون تحت إشراف طبى

وأقر التقرير، أن تناول “الترامادول” يجب أن يكون تحت إشراف طبي، فبعض الأشخاص يتناوله اعتقادا أنه يزيد من نسبة التركيز، وأيضا الرجال المصابون بسرعة قذف يقولون أن تناوله يعالج هذه المشاكل، ولا يعرفون أنه إدمان الترامادول يتسبب فى تآكل خلايا المخ بشكل تدريجى.

هل أنت مدمن ترامادول؟

وأشار التقرير، أن الإنسان متناول الترامادول يصبح مدمنا فى بعض الحالات، ومنها:

1- استخدام الترامادول لفترات طويلة.

2- أخذ جرعات أكبر من الموصى بها من قبل الطبيب المشرف على الحالة.

3- تناوله وأخذه لأغراض غير طبية.

4- تناوله بشكل متزامن مع مواد أخرى، كالكحول أو المهدئات أو المسكنات الأخرى.

الترامادول

ووفقا لما أقره التقرير المنشور عن الترامادول، والذي أعطى بعض الملاح التى توضح أن هذا الشخص يعاني من إدمان الترامادول، وهى السعى والبحث عن قرص “حبة” واحدة من هذا المخدر، عدم القدرة على الحد من استخدامه وتناوله، صعوبة العمل دون أخذ الجرعة، وأيضا فى بداية الإدمان يكون صعوبة فى التركيز.

وأشار التقرير، إلى أن هناك نسبة كبيرة من النساء يتناولن الترامادول لعمل المهام المنزلية، اعتقادا منهن أنه يساعدهن على تسكين الجسم والإفاقة، ويجعلهن يعملن أطول فترة ممكنة، ولكن حقيقة الأمر غير، حيث أنه يقضى على التركيز ويدمر الجسم كله.

اضرار الترامادول على جسم الإنسان

ومن أشهر اضرار الترامادول علي الجسم بالمدي البعيد، وفقا لما قاله التقرير، هي:

1- زيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوي.

2- التعرض للفشل الكبدي والإصابة بالفيروسات.

3- قرحة فى المعدة.

4- تدمير خلايا المخ.

5- الإدمان.

6- عدم التركيز.

7- فقدان نسبة كبيرة من الوزن.

8- عدم الرغبة فى تناول الطعام مما يترتب على ذلك الهبوط والدوخة.

9- الرعشة.

10- الصداع المستمر.

11- الاكتئاب.

علاج إدمان الترامادول

وفقا لما أشار إليه التقرير، لافتا إلى أن العلاج والتخلص من إدمان الترامادول، يعد قرارا فى يد الشخص ذاته، ويجب تحمل الألم الذى يتعرض له الشخص للتخلص من جرعات الترامادول المتواجدة فى الجسم.