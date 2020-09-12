اصحاب “السترات الصفر” يعودون الى شوارع باريس

المستقلة.. اكشفت الشرطة الفرنسية عن توقيف 200 شخص في باريس، أثناء مظاهرات نظمها نشطاء حركة “السترات الصفراء” في المدينة.

وأشارت شرطة باريس والنيابة العامة للعاصمة، عبر تويتر، إلى أن “75 من الموقوفين تم اعتقالهم”.

من جهتها، أفادت قناة CNews بأن “ما بين 80 و100 شخص يشاركون في أعمال شغب تتخلل الاحتجاجات المستمرة في الدائرة السابعة عشرة للعاصمة، حيث يحاول المتظاهرون اختراق طوق الشرطة التي تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات”.

وفي مدينة ليون، التي شهدت هي الأخرى مظاهرات احتجاجية، تمكنت عناصر الأمن من طرد المتظاهرين من وسط المدينة التي تستعد لاستقبال نهاية إحدى مراحل سباق “دورة فرنسا الدولية للدراجات”. واستطاعت الشرطة في ليون إبعاد المتظاهرين عن الساحات والشوارع المركزية.

كما أفادت قناة BFM التلفزيونية بـ”وقوع اشتباكات بين محتجين والشرطة في مدينة مارسيليا، حيث تجمع المتظاهرون في منطقة الميناء القديم وسط المدينة”.

المصدر: روسيا اليوم