اصابة 11 معتصما بانفجار عبوة في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اعلن مصدر مطلع ، مساء اليوم الجمعة ، عن اصابة 11 معتصما بانفجار عبوة ناسفة وضعت بدراجة نارية في ساحة اعتصام الحبوبي وسط مدينة الناصرية .

وقال المصدر ان ” عبوة ناسفة وضعت بدراجة نارية مركونة بالقرب من احدى خيم المعتصمين ، انفجرت في ساعة متاخرة من ، مساء اليوم الجمعة ، تسببت باصابة 11 معتصما بجروح متفاوتة “.

وذكر ان ” المصابين نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج ، فيما قامت الاجهزة الامنية بفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ” .