اصابة ٧٠ شرطيا بينهم ضباط و٣ وفيات بكورونا اثناء الواجب جنوبي العراق

(المستقلة)… اعلنت قيادة شرطة ميسان عن اصابة 70 شرطي بينهم ضباط و٣ وفيات بفيروس كورونا اثناء تأدية الواجب في تطبيق حظر التجوال وحماية الملاكات الصحية .

وقالت القيادة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان ” منتسبي شرطة القيادة يؤدون واجبهم في المحافظة من خلال تطبيق حظر التجول وحماية المؤسسات الصحية والملاكات الطبية يؤسفنا ان اصابة (٧٠) شرطيا بينهم ضباط و٣ وفيات بفيروس كورونا اثناء تأدية الواجب في المحافظة “.

واضاف ان ” القيادة ومنتسبيها مازالت ومستمرة في الواجب من خلال فرض حظر التجوال وتطبيق كافة قرارات خلية الازمة في المحافظة واشارت انها تعاهد ابناء المحافظة على حمايتهم ومازالت في خندق واحد مع الملاكات الصحية لدفع خطر الوباء عن المحافظة”.

ودعت القيادة ” اهالي المحافظة للالتزام ومساعدة اخوانهم في للقوات الامنية من خلال البقاء في منازلهم لان البلد يمر بازمة صحية خانقة” . (النهاية)