اصابة ٢٠ متظاهراً في محافظة النجف على خلفية سوء الخدمات والكهرباء

(المستقلة)… أعلنت مفوضية حقوق الانسان عن اصابة ٢٠ متظاهراً في محافظة النجف الاشرف على خلفية التظاهرات المتعلقة بسوء الخدمات والكهرباء .

وقالت المفوضية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه “جرى اليوم في محافظة النجف الاشرف اصابة ٢٠ متظاهراً بجروح مختلفة”، مشيرة الى ان اولئك الجرحى “اصيبوا في التظاهرات التي شهدتها المحافظة اليوم للاحتجاج على سوء الخدمات وللمطالبة بالكهرباء”.

ونظم المئات من أهالي محافظة النجف الاشرف، تظاهرات احتجاجا على تردي الكهرباء في المحافظة.

وقال المصدر إن المئات من أهالي محافظة النجف، نظموا تظاهرة احتجاجاً على تردي خدمة الكهرباء في المحافظة.

وأضاف أن المتظاهرين اغلقوا شارع المطار وشارع الجنسية القريب من ساحة اعتصام النجف والمؤدي الى المجمع الحكومي.

وتجددت التظاهرات في النجف اسوة بالمحافظات الاخرى في وسط وجنوب العراق احتجاجا على انهيار منظومة الكهرباء وانخفاض تزويد السكان بها الى ادنى مستوى وكذلك سوء الخدمات الاخرى والفساد. (النهاية)