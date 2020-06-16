اصابة نجم الاختيار و9 من عائلته بكورونا

روى الممثل علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي، تجربته مع فيروس كورونا الذي أصيب به مع 9 من أفراد من أسرته.

وقال علاء في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن 10 من أفراد أسرته، بمن فيهم هو، أصيبوا بفيروس كورونا، وأن والده وجده وجدته في المستشفى، بينما هو وشقيقه ووالدتهما، وأبناء خالته في المنزل يطبقون شروط العزل الصحي.

وطمأن جمهوره قائلاً: “أنا الحمد لله كويس وأحسن دلوقتي، وإحنا حالياً بنتماثل الشفاء وفي فترة النقاهة بعد الإصابة لمدة أكثر من ٢١ يوم و الحمد لله دلوقتي المسحات”

وتابع “التحاليل كويسة جداً وفي انتظار خروج باقي عائلتي من الرعاية في المستشفي بالسلامة إن شاء الله”

وقال إن الغرض من الفيديو، التوعية التي يمكن أن تفيد أي شخص ولو بمعلومة بسيطة وتكون سبب في شفاء شخص أو الوقاية من الكورونا. وللعلم المرض ليس عيبا والمرض ليس بعيداً عن أي شخص، وهو ليس المرض الوحيد الموجود في العالم الذي سيصيب الإنسان”.

وعلق على الفيديو قائلاً: “للعلم المرض مش عيب والمرض مش بعيد عن أي شخص وده مش المرض الوحيد الموجود في العالم اللي بيصيب الإنسان.

ونصح الجميع بالجدية عند التعامل مع الفيروس، و تجنب التهاون بالاحتياطات والإجراءات الضرورية لتفادي الإصابة به، قائلاً: “ياريت ناخد الموضوع بجدية شوية”