اصابة مواطن بانفجار عبوة تحت سيارته في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن اصابة شخص جراء انفجار عبوة لاصقة وضعت تحت سيارته عند فلكة جسر الحضارات في مدينة الناصرية .

وقال المصدر ان ” عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارة احد المواطنين انفجرت عند فلكة جسر الحضارات القريبة من ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية ، وتسببت باصابة السائق بجروح وتضرر سيارته وسيارة اخرى كانت قريبة من الانفجار “.

واشار الى ” نقل المصاب الى المستشفى ، وقيام الشرطة بفرض طوقا امنيا وفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث “.