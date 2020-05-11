اصابة مساعد إيفانكا بكورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، السبت، بأن مساعد إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة “سي أن أن” أن المساعد الشخصي لإيفانكا أصيب بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليه أيا من الأعراض.

وأوضحت أن المساعد -دون أن تذكر اسمه- يعمل منذ شهرين بعيدا عن إيفانكا.

والجمعة، جاءت نتائج الفحوص التي أجرتها إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، وكلاهما من كبار مستشاري الرئيس دونالد ترامب، سلبية لفيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة مليونا و308 آلاف، توفي منهم أكثر من 77 ألفا، وتعافى أكثر من 220 ألفا، وفق موقع “ورلدميتر”.