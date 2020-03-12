اصابة لاعب من نادي ريال مدريد بفيروس كورونا

(المستقلة) … أكدت تقارير إعلامية إسبانية الخميس عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ريال مدريد بكرة السلة.

وقال خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل في برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير: “حالة طوارئ في “الفالديبيباس” الآن وللفترة القادمة”.

وتابع: “الفحوصات أكدت أن هناك لاعب كرة سلة لريال مدريد مصاب بفيروس كورونا والأمر سيتطور في كل أرجاء العاصمة الإسبانية”.

وتابع: “جميع لاعبي كرة القدم وكرة السلة سيغادرون النادي لأن القطاعين يتواجدان معا في منطقة واحدة”.

واختتم سانشيز: “جميع اللاعبين وفقا للوائح مكافحة انتشار فيروس كورونا لن يتمكنوا في المشاركة في أي منافسة”.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن اسم اللاعب المصاب بفيروس كورونا الذي ضرب البلاد وتسبب في حرمان الجمهور من حضور مباريات الدوري الإسباني في المرحلتين المقبلتين.(النهاية)