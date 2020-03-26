اصابة فنانة مصرية بفيروس كورونا

(المستقلة)..أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت رولا عبر “تويتر” إصابتها بالمرض قائلة: “مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ”.

وأضافت: “أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص”.

يذكر ان الظهور الحقيقي لرولا محمود بدأ بفيلم (الساحر) مع (محمود عبد العزيز) في صيف 2001، وقبلها ظهرت في مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، بدأت رولا في جذب الأنظار إليها بدورها (مديحة زوجة الحرامي) في فيلم (مواطن ومخبر وحرامي) مع (خالد أبو النجا) في نفس العام إخراج (داود عبد السيد).

يذكر أن رولا محمود برزت مع النجم أحمد زكي في دور الابنة المدللة في فيلم (معالي الوزير) عام 2002 إخراج (سمير سيف)، والذي تبعه دور البطولة في فيلم (كليفتي) مع الفنان باسم سمرة عام 2004 إخراج محمد خان، والذي رشحها لدخولها العالمية في الفيلم الياباني (أسطورة في الرمال) عام 2005 إخراج (هاناوا)، وذلك في نفس العام الذي شاركت فيه في مسلسل (نزار قباني) إخراج المخرج الفلسطيني السوري (باسل الخطيب) وبطولة النجم السوري (تيم الحسن).

و تبع ذلك اشتراكها في الفيلم الغنائي (مافيش غير كِده) والذي أظهرت فيه موهبتها الغنائية عام 2006، وفي نفس العام تبعته ببطولتها في فيلم (قطط بلد) إخراج (تامر البستاني).

قامت بظهور خاص في فيلم الراحل يوسف شاهين (هي فوضى) عام 2007، وفي نفس العام تبعته بدور بطولة في مسلسل (إمرأة في شق الثعبان) إخراج (أحمد يحيى)، وظهور خاص في مسلسل (بنتين من مصر) عام 2009 إخراج (محمد أمين).

شارك عدد كبير من أفلامها في مهرجانات دولية، وأشاد نقاد عرب ومصريون بأدوارها في (مواطن ومخبر وحرامي، معالي الوزير، كليفتي، قطط بلدي) الذي شاركت بطولته الفنان (خالد أبو النجا) وعرض في مهرجان براسل للسينما العربية في أكتوبر عام 2008، كما قامت رولا بتقديم فعاليات ختام مهرجان روتردام للسينما العربية عام 2008.