اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد

(المستقلة)… اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم نُفذ بقنبلة يدوية قرب ساحة ساحة الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان انه “في الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم تم القاء رمانة هجومية للمره الثانية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسب”.

ودعت القيادة في بيانها “المتظاهربن السلميين كافة على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع القوات الامنية لحماية المتظاهربن وتامين منطقة التظاهر”، منوهة الى انها “لاتنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحربر” .

وتشهد العاصمة بغداد ومناطق ومدن ذات غالبية شيعية في العراق احتجاجات منذ بداية شهر اكتوبر الماضي قُتل على اثرها قرابة 500 متظاهر واصيب الالاف بجروح جراء استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنية ومجاميع مسلحة. (النهاية)