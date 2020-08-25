(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن اصابة ضابط وشرطي اثناء مداهمة احد المطلوبين في ناحية الفضلية التابعة الى قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” دورية للشرطة تعرضت لاطلاق نار من قبل احد المتهمين المطلوبين للقضاء في ناحية الفضلية ، اثناء تنفيذ امر القاء القبض عليه ، مما تسبب باصابة ضابط وشرطي بطلق ناري “.

واشار الى ان ” المتهم تمكن من الفرار ، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج “.